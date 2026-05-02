Стаж арбитражного управляющего отныне будут засчитывать для допуска к адвокатскому экзамену — решение САУ

Речь идет о специалистах с полным высшим юридическим образованием, деятельность которых в процедурах банкротства официально признали такой, что соответствует работе в области права.

Отныне к стажу работы в области права для целей допуска к сдаче квалификационного экзамена для получения права на занятие адвокатской деятельностью может засчитываться деятельность арбитражного управляющего с полным высшим юридическим образованием. Изменения в Порядок допуска к сдаче квалификационного экзамена внес Совет адвокатов Украины.

Так, с соответствующим предложением в РАУ обратилась Национальная ассоциация арбитражных управляющих Украины.

Как известно, в соответствии со ст. 6 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», адвокатом может быть физическое лицо, которое имеет полное высшее юридическое образование, владеет государственным языком, имеет стаж работы в области права не менее двух лет, сдало квалификационный экзамен, прошло стажировку, принесло присягу адвоката Украины и получило свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Перечень работ на должностях, которые следует засчитывать в стаж работы в области права, определен в п. 6 раздела 2 Порядка доступа к сдаче квалификационного экзамена, утвержденного решением РАУ от 17.12.2013 № 270.

НААУУ просила дополнить этот пункт арбитражными управляющими с полным высшим юридическим образованием, которые осуществляют деятельность в соответствии с Кодексом по процедурам банкротства. В обращении отмечалось, что на практике отдельные КДКА отказывали в засчитывании периода осуществления полномочий арбитражного управляющего в стаж работы в области права. Причиной было отсутствие прямого упоминания о такой деятельности в действующем Порядке.

В то же время, отметили в НААУУ , арбитражный управляющий в процедурах банкротства фактически выполняет комплекс юридических функций. В частности, применяет нормы материального и процессуального права, участвует в судебных заседаниях, готовит юридически значимые документы, осуществляет правовой анализ финансово-хозяйственной деятельности должника, принимает меры по взысканию дебиторской задолженности и реализует другие полномочия, непосредственно связанные с применением законодательства в процедурах банкротства.

По итогам обсуждения Совет адвокатов Украины уточнил правила доступа к адвокатской профессии для специалистов в сфере банкротства, признав, что деятельность арбитражного управляющего с полным высшим юридическим образованием по своему содержанию может соответствовать работе в области права.

