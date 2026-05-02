  1. В Украине

Стаж арбитражного управляющего отныне будут засчитывать для допуска к адвокатскому экзамену — решение САУ

17:48, 2 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет о специалистах с полным высшим юридическим образованием, деятельность которых в процедурах банкротства официально признали такой, что соответствует работе в области права.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отныне к стажу работы в области права для целей допуска к сдаче квалификационного экзамена для получения права на занятие адвокатской деятельностью может засчитываться деятельность арбитражного управляющего с полным высшим юридическим образованием. Изменения в Порядок допуска к сдаче квалификационного экзамена внес Совет адвокатов Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Так, с соответствующим предложением в РАУ обратилась Национальная ассоциация арбитражных управляющих Украины.

Как известно, в соответствии со ст. 6 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», адвокатом может быть физическое лицо, которое имеет полное высшее юридическое образование, владеет государственным языком, имеет стаж работы в области права не менее двух лет, сдало квалификационный экзамен, прошло стажировку, принесло присягу адвоката Украины и получило свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Перечень работ на должностях, которые следует засчитывать в стаж работы в области права, определен в п. 6 раздела 2 Порядка доступа к сдаче квалификационного экзамена, утвержденного решением РАУ от 17.12.2013 № 270.

НААУУ просила дополнить этот пункт арбитражными управляющими с полным высшим юридическим образованием, которые осуществляют деятельность в соответствии с Кодексом по процедурам банкротства. В обращении отмечалось, что на практике отдельные КДКА отказывали в засчитывании периода осуществления полномочий арбитражного управляющего в стаж работы в области права. Причиной было отсутствие прямого упоминания о такой деятельности в действующем Порядке.

В то же время, отметили в НААУУ , арбитражный управляющий в процедурах банкротства фактически выполняет комплекс юридических функций. В частности, применяет нормы материального и процессуального права, участвует в судебных заседаниях, готовит юридически значимые документы, осуществляет правовой анализ финансово-хозяйственной деятельности должника, принимает меры по взысканию дебиторской задолженности и реализует другие полномочия, непосредственно связанные с применением законодательства в процедурах банкротства.

По итогам обсуждения Совет адвокатов Украины уточнил правила доступа к адвокатской профессии для специалистов в сфере банкротства, признав, что деятельность арбитражного управляющего с полным высшим юридическим образованием по своему содержанию может соответствовать работе в области права.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

адвокат адвокатура Рада адвокатов Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Штраф 17 000 грн и 2 года лишения свободы: за что теперь наказывают водителей электросамокатов

Электросамокаты становятся полноценными участниками ДТП со всеми криминально-правовыми последствиями.

Перерасчет пенсии по решению суда: почему за реальные выплаты приходится бороться годами

Пенсионные споры 2026: как обойти Постановление № 821 и получить реальные выплаты по решению суда.

Отвечает не военнослужащий — а воинская часть: ВС о компенсации за смертельное ДТП

Верховный Суд подтвердил, что за смерть в ДТП военнослужащего платит работодатель, и выплаты водителя не уменьшают компенсацию.

Суд признал мать виновной в уклонении от воспитания сына из-за его оскорбительных ИИ-стикеров в Telegram

Суд признал мать виновной из-за участия ее сына в оскорбительной переписке со стикерами, созданными с помощью ChatGPT.

Эволюция давления на судей: от увольнений до гибридных реформ в практике ЕСПЧ

Анализ последних решений ЕСПЧ против Польши, Венгрии и Украины доказывает, что независимость судьи — это не привилегия, а обязанность высказываться в защиту верховенства права.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]