Стаж арбітражного керуючого відтепер зараховуватимуть для допуску до адвокатського іспиту — рішення РАУ

Йдеться про фахівців із повною вищою юридичною освітою, діяльність яких у процедурах банкрутства офіційно визнали такою, що відповідає роботі в галузі права.

Відтепер до стажу роботи в галузі права для цілей допуску до складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю може зараховуватися діяльність арбітражного керуючого з повною вищою юридичною освітою. Зміни до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту внесла Рада адвокатів України.

Так, із відповідною пропозицією до РАУ звернулася Національна асоціація арбітражних керуючих України (НААКУ).

Як відомо, відповідно до ст. 6 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування, склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Перелік робіт на посадах, які слід зараховувати до стажу роботи в галузі права, визначений у п. 6 розділу 2 Порядку доступу до складення кваліфікаційного іспиту, затвердженого рішенням РАУ від 17.12.2013 № 270.

НААКУ просила доповнити цей пункт арбітражними керуючими з повною вищою юридичною освітою, які здійснюють діяльність відповідно до Кодексу з процедур банкрутства. У зверненні зазначалося, що на практиці окремі КДКА відмовляли у зарахуванні періоду здійснення повноважень арбітражного керуючого до стажу роботи в галузі права. Причиною була відсутність прямої згадки про таку діяльність у чинному Порядку.

Водночас, відзначили у НААКУ, арбітражний керуючий у процедурах банкрутства фактично виконує комплекс юридичних функцій. Зокрема, застосовує норми матеріального і процесуального права, бере участь у судових засіданнях, готує юридично значущі документи, здійснює правовий аналіз фінансово-господарської діяльності боржника, вживає заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та реалізує інші повноваження, прямо пов’язані із застосуванням законодавства у процедурах банкрутства.

За підсумками обговорення Рада адвокатів України уточнила правила доступу до адвокатської професії для фахівців у сфері банкрутства, визнавши, що діяльність арбітражного керуючого з повною вищою юридичною освітою за своїм змістом може відповідати роботі в галузі права.

