Договор поручительства в Украине: какие риски несет поручитель и за что он отвечает

Поручительство — это не формальность, а полноценное обязательство, по которому поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая долг, проценты и штрафы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Поручительство часто воспринимается как простой способ поддержать знакомого или родственника, однако на практике оно имеет серьезные юридические последствия. В Министерстве юстиции Украины подчеркивают, что поручитель фактически отвечает перед кредитором наравне с должником.

Именно поэтому соглашаться на такие обязательства стоит только после тщательной оценки рисков, ведь речь идет не о формальности, а о полноценной юридической ответственности.

Понятие договора поручительства

Договор поручительства — это сделка, по которой поручитель поручается перед кредитором должника за исполнение им своего обязательства.

Поручитель отвечает перед кредитором за нарушение обязательства должником.

Поручительством может обеспечиваться исполнение обязательства частично или в полном объеме.

Поручителем может быть одно лицо или несколько лиц (статья 553 Гражданского кодекса Украины (далее — Кодекс)).

Таким образом, поручительство является специальной дополнительной мерой имущественного характера, направленной на обеспечение исполнения основного обязательства. Основанием поручительства является договор, устанавливающий обязательственные правоотношения между лицом, которое обеспечивает исполнение обязательства должника, и кредитором должника. Объем ответственности поручителя определяется как условиями договора поручительства, так и условиями основного договора, которым определен объем обязательств должника, обеспечение исполнения которых осуществляет поручитель (постановление Большой Палаты Верховного Суда от 26.05.2020 № 910/13109/18).

Оплата услуг поручителя

Поручитель имеет право на оплату услуг, оказанных им должнику (статья 558 Кодекса).

Правовые последствия нарушения обязательства, обеспеченного поручительством

В случае нарушения должником обязательства, обеспеченного поручительством, должник и поручитель отвечают перед кредитором как солидарные должники, если договором поручительства не установлена дополнительная (субсидиарная) ответственность поручителя.

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая уплату основного долга, процентов, неустойки, возмещение убытков, если иное не установлено договором поручительства.

Лица, которые по одному или нескольким договорам поручительства поручились перед кредитором за исполнение должником одного и того же обязательства, являются солидарными должниками и отвечают перед кредитором солидарно, если иное не установлено договором поручительства (статья 554 Кодекса).

Права и обязанности поручителя при предъявлении к нему требования

В случае получения требования кредитора поручитель обязан уведомить об этом должника, а в случае предъявления к нему иска — подать ходатайство о привлечении должника к участию в деле.

Если поручитель не уведомит должника о требовании кредитора и самостоятельно исполнит обязательство, должник имеет право выдвинуть против требования поручителя все возражения, которые он имел против требования кредитора.

Поручитель имеет право выдвинуть против требования кредитора возражения, которые мог бы выдвинуть сам должник, при условии, что эти возражения не связаны с личностью должника. Поручитель имеет право выдвинуть такие возражения также в случае, если должник отказался от них или признал свой долг (статья 555 Кодекса).

Права поручителя, исполнившего обязательство

После исполнения поручителем обязательства, обеспеченного поручительством, кредитор должен передать ему документы, подтверждающие это обязательство должника.

К поручителю, исполнившему обязательство, обеспеченное поручительством, переходят все права кредитора в этом обязательстве, в том числе и те, которые обеспечивали его исполнение.

К каждому из нескольких поручителей, которые исполнили обязательство, обеспеченное поручительством, переходят права кредитора в размере части обязательства, исполненной им (статья 556 Кодекса).

Уведомление поручителя об исполнении обязательства должником

Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное поручительством, должен немедленно уведомить об этом поручителя.

Поручитель, исполнивший обязательство, обеспеченное поручительством, в связи с неполучением от должника уведомления о выполнении им своего обязательства, имеет право взыскать с кредитора безосновательно полученное либо предъявить обратное требование к должнику (статья 557 Кодекса).

Прекращение поручительства

Согласно статье 559 Кодекса поручительство прекращается:

— с прекращением обеспеченного им обязательства.

Обращаем внимание, что в случае изменения обязательства без согласия поручителя, вследствие чего увеличился объем ответственности должника, такой поручитель несет ответственность за нарушение обязательства должником в объеме, существовавшем до такого изменения.

— если после наступления срока исполнения обязательства кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем.

— в случае перевода долга на другое лицо, если поручитель не согласился обеспечивать исполнение обязательства новым должником в договоре поручитель

— после окончания срока поручительства, установленного договором. Если такой срок не установлен, поручительство прекращается в случае полного исполнения основного обязательства либо если кредитор в течение трех лет со дня наступления срока исполнения основного обязательства не предъявит иск к поручителю. Если срок исполнения обязательства не установлен или определен моментом предъявления требования, поручительство прекращается, если кредитор в течение трех лет со дня заключения договора поручительства не предъявит иск к поручителю. Для обязательств, исполняемых частями, срок поручительства исчисляется отдельно по каждой части обязательства, начиная со дня окончания срока или наступления срока исполнения соответствующей части.

Ликвидация должника — юридического лица не прекращает поручительство, если до дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований записи о прекращении должника кредитор обратился в суд с иском к поручителю в связи с нарушением таким должником обязательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.