КСУ приступил к рассмотрению дела о конституционности автоматического заключения договоров о коммунальных услугах

Конституционный Суд приступил к рассмотрению конституционной жалобы относительно норм Закона «О жилищно-коммунальных услугах» и Хозяйственного процессуального кодекса, регулирующих автоматическое заключение договоров на коммунальные услуги и ограничивающих кассационное обжалование малозначительных дел.

Конституционный Суд сообщает, что Второй сенат 6 мая 2026 года в открытой части пленарного заседания в форме письменного производства начал рассмотрение дела по конституционной жалобе Натальи Владимировны Дашевской.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Александр Водянников изложил содержание конституционной жалобы и обоснование заявительницы.

Судья отметил, что предметом конституционного контроля в этом деле являются часть пятая статьи 13, части первая и вторая статьи 14 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» от 9 ноября 2017 года с изменениями (далее — Закон), которыми регулируются правоотношения, в частности, относительно заключения соответственно индивидуального и публичного договоров о предоставлении коммунальной услуги между поставщиком такой услуги и ее потребителем, а также часть пятая статьи 12, пункт 2 части третьей статьи 287 Хозяйственного процессуального кодекса Украины (далее — Кодекс), которыми установлены критерии отнесения дела к категории малозначительных и определены отдельные случаи, в которых малозначительное дело может подлежать кассационному обжалованию.

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней материалов следует, что Н.В. Дашевская является физическим лицом-предпринимателем. На основании договора купли-продажи она приобрела право собственности на нежилое помещение в многоквартирном доме, подачу теплоносителя в который осуществляет Коммунальное предприятие тепловых сетей «Криворожтеплосеть» (далее — Предприятие).

В октябре 2024 года Предприятие обратилось в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском о взыскании с заявительницы задолженности за услугу по поставке тепловой энергии в общем размере 46 105,77 грн.

Заявительница в суде не признавала за собой указанную задолженность, объясняя свою позицию тем, что приобретенное ею у предыдущего собственника указанное нежилое помещение уже было отключено от системы центрального отопления и не подключено к внутридомовым сетям централизованного отопления, что не позволяло ей заключить с истцом индивидуальный договор, поскольку фактически она не могла получать в указанном помещении услугу по теплоснабжению.

Хозяйственный суд Днепропетровской области требования Предприятия удовлетворил в полном объеме. Апелляционный суд решение суда первой инстанции оставил без изменений.

Суды, применяя положения статей 13 и 14 Закона, пришли к выводу, что существование помещения заявительницы в целостном имущественном комплексе как многоквартирного дома является основанием для заключения с Предприятием публичного договора и признания ее потребителем услуги по поставке тепловой энергии; факт подачи теплоносителя в дом является фактом получения услуги; материалами дела подтверждается надлежащее исполнение Предприятием своих обязательств по договору, в свою очередь заявительница не выполнила обязательства по оплате предоставленной услуги по поставке тепловой энергии и абонентскому обслуживанию по договору, вследствие чего и образовалась ее задолженность перед Предприятием.

Не соглашаясь с решениями судов первой и апелляционной инстанций, она обжаловала их в кассационном порядке. Верховный Суд отказал заявительнице в открытии кассационного производства по кассационной жалобе ввиду малозначительности дела и необоснованности исключительных оснований для кассационного обжалования.

Как отметил судья-докладчик, из текста конституционной жалобы следует, что заявительница «оспаривает конституционность самой законодательной модели “автоматического” заключения индивидуального договора о предоставлении коммунальной услуги, закрепленной в части пятой статьи 13 Закона. Неконституционность этой модели, по ее мнению, заключается в том, что она по своему содержанию допускает возникновение договорных обязательств без волеизъявления лица и без возможности для него повлиять на этот процесс».

Заявительница утверждает, что вследствие применения судами в ее деле оспариваемых положений Закона и Кодекса были нарушены ряд положений Конституции Украины.

Судья-докладчик также сообщил, что с учетом того, что предметом конституционного контроля в этом деле одновременно являются положения Закона и Кодекса, которые не имеют между собой какой-либо связи и не требуют исследования вопроса об их конституционности в их сущностной взаимосвязи в одном конституционном производстве, был инициирован вопрос о разделении конституционного производства по этому делу на отдельные конституционные производства — относительно конституционности части пятой статьи 13, частей первой и второй статьи 14 Закона и относительно конституционности пункта 1 части пятой статьи 12, абзаца первого пункта 2 части третьей статьи 287 Кодекса.

По словам судьи, по этому делу будут направлены запросы в органы государственной власти, ведущие научные учреждения и институты гражданского общества с соответствующими вопросами, имеющими фундаментальное значение для его решения.

Суд исследовал материалы дела и перешел к закрытой части пленарного заседания. На пленарном заседании присутствовал представитель субъекта права на конституционную жалобу, адвокат Александр Рысин.

