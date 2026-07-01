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Владельцев кондиционеров могут оштрафовать: кого заставят заплатить 3400 грн за конденсат

13:35, 1 июля 2026
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Владельцы кондиционеров в Украине пока не несут отдельной административной ответственности за стекание конденсата, хотя такие штрафы предлагали ввести.
Владельцев кондиционеров могут оштрафовать: кого заставят заплатить 3400 грн за конденсат
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 В некоторых странах Европы предусмотрена ответственность за стекание конденсата с кондиционеров на тротуары, фасады зданий или прохожих. При этом в Украине также планировали ввести штрафы за такие нарушения.

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В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 4619, который предлагал установить ответственность за неправильно установленные кондиционеры. Согласно документу, за стекание конденсата на фасады зданий, тротуары, проезжую часть или попадание воды на прохожих планировалось ввести административный штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 700 грн). За повторное нарушение в течение года штраф должен был составить 200 необлагаемых минимумов (3 400 грн).

Однако законопроект не был принят парламентом, поэтому предложенные нормы пока не вступили в силу и не применяются.

В то же время в ряде европейских стран правила значительно строже. В частности, в Румынии законодательство запрещает сбрасывать конденсат с наружных блоков кондиционеров на тротуары или проезжую часть. Владельцы оборудования обязаны обеспечить надлежащий отвод воды, чтобы она не создавала неудобств для пешеходов и не наносила ущерб городской инфраструктуре.

За нарушение требований благоустройства местные власти могут наложить штраф, который достигает 2 тысяч румынских леев, что составляет около 20 тысяч гривен.

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штраф / штрафы

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