В Киеве полиция спасла с закрытого балкона песика: видео

В дальнейшем, отметили в полиции, владельцем песика будут заниматься участковые офицеры.

Скриншот из видео

В Киеве патрульные помогли спасти песика, который сидел закрытым на балконе.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Киеве речь шла о 3 сутках, а событие произошло в Святошинском районе, откуда на линию 102 поступило сообщение о жестоком обращении с животными. Жители многоэтажки пожаловались на своего соседа, который закрыл собаку. Животное постоянно скулило и, вероятно, нуждалось в пище и воде.

«Информация подтвердилась. Двери квартиры были открыты, однако хозяина дома не было. Охранники порядка не смогли попасть на балкон из-за большого количества вещей внутри.

Тогда, чтобы освободить собаку, полицейские приняли решение перелезть через окно», - пишут полиции.

Инспекторы, которые достали пушистого пленника, передали его соседям. Последние связались с зоозащитниками.

В дальнейшем, отметили в полиции, владельцем собаки будут заниматься участковые офицеры.

«Мы ответственны за тех, кого приручили. Помните, что за жестокое или безответственное обращение с животными предусмотрена административная и уголовная ответственность», - отметили правоохранители.

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