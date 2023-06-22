У Києві поліція врятувала із зачиненого балкону песика: відео

Надалі, зазначили у поліції, власником собаки займатимуться дільничні офіцери.

Скріншот із відео

У Києві патрульні допомогли врятувати песика, який сидів зачиненим на балконі.

Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції Києві мова йшла про 3 доби, а подія сталася у Святошинському районі, звідки на лінію 102 надійшло повідомлення про жорстоке поводження з тваринами. Мешканці багатоповерхівки поскаржилися на свого сусіда, який зачинив собаку. Тваринка постійно скавчала та, ймовірно, потребувала їжі та води.

«Інформація підтвердилася. Двері квартири були відчинені, однак хазяїна помешкання не було. Охоронці порядку не змогли потрапити на балкон через велику кількість речей всередині.

Тоді, щоб звільнити собаку, поліцейські прийняли рішення перелізти через вікно», - пишуть у поліції.

Інспектори, які дістали пухнастого бранця, передали його сусідам. Останні зв'язалися із зоозахисниками.

Надалі, зазначили у поліції, власником собаки займатимуться дільничні офіцери.

«Ми відповідальні за тих, кого приручили. Пам'ятайте, що за жорстоке або безвідповідальне поводження з тваринами передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність», - наголосили правоохоронці.

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