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Любое ограничение права человека на частную жизнь должно происходить по решению суда – Верховный Суд

Надлежащим образом мотивированное решение следственного судьи должно быть предохранителем от произвольного вмешательства.

Инспектор полиции не может держать в руках прибор TruCam при фиксации скорости движения авто – постановление Шестого апелляционного админсуда

Шестой апелляционный админсуд отметил, что прибор TruCam при проведении фиксации скорости определенного транспортного средства не может держаться руками инспектора полиции, а должен быть стационарно встроенным.

Аспирантам и ученым, имеющим ученое звание, оставят право на отсрочку – что предлагается поправками к законопроекту о мобилизации

Руслан Стефанчук предлагает оставить аспирантам, получающим уровень образования за счет физических или юридических лиц на условиях контракта, право на отсрочку, и провести анализ количества защищенных диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата юридических наук, доктора философии и доктора наук.

Кабмин передал НАБУ новые здания в Киеве

НАБУ получило в свою сферу управления новые здания в столице.

В 2023 году следственные судьи удовлетворили 83,2% от общего количества рассмотренных ходатайств о проведении обысков

Какой процент ходатайств об обысках удовлетворяется следственными судьями.

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В 2026 году выйдет сериал о Гарри Поттере – видео

19:15, 26 февраля 2024
Гарри Поттер вернется на маленький экран в 2026 году.
В 2026 году выйдет сериал о Гарри Поттере – видео
Скриншот из видео
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Стриминговый сервис Max (бывший HBO Max) выпустит сериал о Гарри Поттере в 2026 году. Об этом сообщает издание «Variety» со ссылкой на заявление Дэвида Заслава, руководителя Warner Bros. Discovery.

Ожидается, что сериал охватит семь сезонов, адаптируя каждую книгу из серии бестселлеров. Пока не был объявлен кастинг для сериала о Гарри Поттере, но WBTV сообщила, что будет представлен совершенно новый актерский состав.

Последний фильм о юном волшебнике был снят более 10 лет назад.

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