В 2026 году выйдет сериал о Гарри Поттере – видео

Гарри Поттер вернется на маленький экран в 2026 году.

Скриншот из видео

Стриминговый сервис Max (бывший HBO Max) выпустит сериал о Гарри Поттере в 2026 году. Об этом сообщает издание «Variety» со ссылкой на заявление Дэвида Заслава, руководителя Warner Bros. Discovery.

Ожидается, что сериал охватит семь сезонов, адаптируя каждую книгу из серии бестселлеров. Пока не был объявлен кастинг для сериала о Гарри Поттере, но WBTV сообщила, что будет представлен совершенно новый актерский состав.

Последний фильм о юном волшебнике был снят более 10 лет назад.

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