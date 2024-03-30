В Хмельницкой области женщины напали на бус военкомов: в областном ТЦК прокомментировали, видео

В момент нападения сотрудники ТЦК проводили мероприятия оповещения.

В Хмельницкой области женщины напали на автомобили представителей ТЦК и СП. В то время они проводили мероприятия по оповещению военнообязанных. Подходящее видео распространилось в Телеграмм-каналах.

Хмельницкий областной ТЦК отреагировал на ситуацию и сообщил, что в результате нападения был поврежден автомобиль. На место инцидента была вызвана полиция.

"Убеждены, что правоохранительные органы полно и всесторонне проведут расследование и дадут объективную правовую оценку действиям указанных лиц. Напоминаем, что за препятствование проведению мероприятий по мобилизации предусмотрена уголовная ответственность", - сообщили в ТЦК.

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