Гуляет между домами уже третий день — в Киеве заметили лося, видео

По улицам столицы уже третий день разгуливает лось.

В среду, 18 сентября, в Шевченковском районе Киева утром заметили лося, бегавшего между жилыми домами. Местные жители в соцсетях отмечают, что лося заметили на улице Нагорной.

Как животное оказалось так далеко от леса, пока неизвестно.

Киевляне отмечают, что на место происшествия приехала полиция.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть, как животное бегает по одной из улиц города.

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