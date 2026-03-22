В Чехии подожгли завод производителя украинских тепловизоров Archer – видео

Завод в Пардубице подвергся целенаправленному поджогу, несмотря на это компания заявляет о выполнении всех контрактов.

Завод Archer LPP, производящий украинские тепловизоры Archer в чешском городе Пардубице, подвергся поджогу. Об этом сообщил основатель и генеральный директор компании Александр Яременко.

По его словам, инцидент произошел в ночь на пятницу, 20 марта. Предприятие было целенаправленно подожжено группой людей в масках.

Яременко отметил, что, несмотря на атаку, компания выполнит все договорные обязательства перед партнерами, а продукция будет отгружена вовремя.

