В Чехии подожгли завод производителя украинских тепловизоров Archer – видео

13:35, 22 марта 2026
Завод в Пардубице подвергся целенаправленному поджогу, несмотря на это компания заявляет о выполнении всех контрактов.
Завод Archer LPP, производящий украинские тепловизоры Archer в чешском городе Пардубице, подвергся поджогу. Об этом сообщил основатель и генеральный директор компании Александр Яременко.

По его словам, инцидент произошел в ночь на пятницу, 20 марта. Предприятие было целенаправленно подожжено группой людей в масках.

Яременко отметил, что, несмотря на атаку, компания выполнит все договорные обязательства перед партнерами, а продукция будет отгружена вовремя.

