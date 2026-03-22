У Чехії підпалили підприємство виробника українських тепловізорів Archer – відео

Завод у Пардубіце зазнав цілеспрямованого підпалу, попри це компанія заявляє про виконання всіх контрактів.

Підприємство Archer LPP, яке виробляє українські тепловізори Archer у чеському місті Пардубіце, зазнало підпалу. Про це повідомив засновник і CEO компанії Олександр Яременко.

За його словами, інцидент стався в ніч на п’ятницю, 20 березня. Підприємство було цілеспрямовано підпалене групою людей у масках.

Яременко зазначив, що, попри атаку, компанія виконає всі договірні зобов’язання перед партнерами, а продукцію буде відвантажено вчасно.

