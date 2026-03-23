В Одессе бригада скорой помощи оказалась в заложниках — мужчина угрожал медикам «самосудом»

Бригада № 26 во время выезда к матери агрессивного мужчины попала в опасную ситуацию.

В Одессе бригада экстренной медицинской помощи №26 попала в опасную ситуацию во время выезда к пациентке, когда ее родственник закрыл дверь и угрожал медикам. Только совместные действия полиции, охранников и психиатрической бригады позволили избежать трагедии.

По информации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области, инцидент произошел во время выезда бригады к матери агрессивного мужчины. Он, прикрываясь статусом «военного», неоднократно угрожал диспетчерам «103», а затем заблокировал медиков в квартире, угрожая врачу и фельдшеру «самосудом» и «отправкой на нуль».

На место вызова прибыли полиция, служба охраны и психиатрическая бригада. Благодаря совместным действиям правоохранителей и медиков удалось вывести бригаду из опасной ситуации без пострадавших.

