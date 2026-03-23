В Одесі бригада швидкої допомоги опинилася в заручниках – чоловік погрожував медикам «самосудом»

Бригада №26 під час виїзду до матері агресивного чоловіка потрапила в небезпечну ситуацію.

В Одесі бригада екстреної медичної допомоги №26 потрапила в небезпечну ситуацію під час виїзду до пацієнтки, коли її родич зачинив двері та погрожував медикам. Лише спільні дії поліції, охоронців та психіатричної бригади дозволили уникнути трагедії.

За інформацією Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, інцидент стався під час виїзду бригади до матері агресивного чоловіка. Він, прикриваючись статусом «військового», неодноразово погрожував диспетчерам «103», а потім заблокував медиків у квартирі, погрожуючи лікарю та фельдшеру «самосудом» і «відправкою на нуль».

На місце виклику прибули поліція, служба охорони та психіатрична бригада. Завдяки спільним діям правоохоронців та медиків вдалося вивести бригаду з небезпечної ситуації без постраждалих.

