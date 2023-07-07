Україна має відповідати певним вимогам для вступу в НАТО, — Білий дім

У США додають, що має бути серйозна дискусія між Україною та Альянсом щодо вступу.

Для вступу в НАТО Україна має відповідати певним вимогам. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.

Водночас Кірбі наголосив, що США вірять у політику «відкритих дверей» НАТО.

«Звичайно ж, ми віримо у політику відкритих дверей НАТО, але ми також визнаємо, що задля того щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати певним вимогам, і що має бути серйозна дискусія між цією країною та Альянсом. Ми хочемо поважати цей процес», – зазначив він.

На думку Кірбі, зараз не йдеться про те, щоб Україна залишилася «у сірій зоні» між НАТО і росією, навпаки – всі дії союзників свідчать про те, що вони є повністю на стороні України у її справедливій боротьбі проти російської агресії.

«Думаю, що повідомлення, передане пану Путіну гучне і чітке – не тільки Сполучені Штати, не тільки Захід, а й цілий світ продовжать підтримувати Україну», – додав він.

Раніше ми писали, що Зеленський у Болгарії підписав декларацію про членство України в НАТО.

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