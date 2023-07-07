Украина должна отвечать определенным требованиям для вступления в НАТО, — Белый дом

В США добавляют, что должна быть серьезная дискуссия между Украиной и Альянсом по вступлению.

Для вступления в НАТО Украина должна отвечать определенным требованиям. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью Голосу Америки.

В то же время Кирби подчеркнул, что США верят в политику «открытых дверей» НАТО.

«Конечно, мы верим в политику открытых дверей НАТО, но мы также признаем, что для того, чтобы стать членом НАТО, каждая страна должна отвечать определенным требованиям, и что должна быть серьезная дискуссия между этой страной и Альянсом. Мы хотим уважать этот процесс», – отметил он.

По мнению Кирби, сейчас речь не идет о том, чтобы Украина осталась «в серой зоне» между НАТО и россией, наоборот – все действия союзников свидетельствуют о том, что они полностью на стороне Украины в ее справедливой борьбе против российской агрессии.

«Думаю, что сообщение, переданное Путину громкое и четкое – не только Соединенные Штаты, не только Запад, но и целый мир продолжат поддерживать Украину», – добавил он.

Ранее мы писали, что Зеленский в Болгарии подписал декларацию о членстве Украины в НАТО.

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