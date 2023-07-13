До Саакашвілі допустили лікарів з Польщі, — Моравецький

Лікарі розпочали комплексне медичне обстеження ув'язненого політика.

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До експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі допутили бригаду польських лікарів, які розпочали у Тбілісі комплексне медичне обстеження ув'язненого політика. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Твіттер.

"Ми не залишаємо друзів у біді. На моє прохання бригада польських лікарів з групи гуманітарно-медичної допомоги у Грузії розпочала комплексне медичне обстеження Міхеїла Саакашвілі", – зазначив він.

Адвокат Саакашвілі Діто Садзаглішвілі агентству AFP уточнив, що медиків уряд Грузії допустив після шести місяців затягувань.

Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська у коментарі РАР уточнила, що Грузія ще раніше погодилася на допуск групи медиків з Польщі на огляд Саакашвілі, але за будь-яку ціну намагалася затягнути цей процес.

За її словами, Польща бореться за те, щоб Саакашвілі пройшов лікування в польській клініці і "нарешті отримав належну медичну допомогу". Також вона зазначила, що на підставі рапорту лікарів про стан здоров’я Саакашвілі у подальшому прийматиметься рішення, що робити далі.

Нагадаємо, що Україна висловила протест послу Грузії через стан Саакашвілі та відправила до Тбілісі.

Також Президент Володимир Зеленський заявляв, що росія руками грузинської влади вбиває Михеїла Саакашвілі.

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