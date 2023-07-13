Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховний Суд розглянув справу щодо демонтажу прибудови веранди до ресторану, що знаходиться у межах історичного ареалу Львова

Ресторанна сфера і захист історичного ареалу Львова, - позиція Верховного Суду.

Як будуть створювати Службу дисциплінарних інспекторів – стаж, гроші та іспити

Дисциплінарні інспектори будуть отримувати 80 520 гривень, а добирати їх планують за допомогою міжнародних експертів.

Андрій Костін обговорив План реформи органів правопорядку з очільниками МВС, СБУ, ДБР, Нацполіції, БЕБ, Офісу Президента та депутатами

Даний план є у переліку заходів, які Україна має ухвалити для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Описова частина акта податкової перевірки повинна бути сформульована так, щоб платник податків міг зрозуміти в чому, на думку податкового органу, полягає склад порушення, - Верховний Суд

Хоча акт податкової перевірки не є самостійним предметом судового оскарження, він є одним із доказів в справі про визнання протиправним рішення контролюючого органу, - позиція КАС ВС.

Верховний Суд висловився стосовно відсутності абсолютної дискреції в органів місцевого самоврядування під час прийняття рішень, які стосуються підприємницької діяльності

Міська рада не наділена абсолютними дискреційними повноваженням при вирішенні питання про включення або невключення тимчасових споруд до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у відповідному населеному пункті, - КАС ВС.

  1. У світі

До Саакашвілі допустили лікарів з Польщі, — Моравецький

10:40, 13 липня 2023
Лікарі розпочали комплексне медичне обстеження ув'язненого політика.
До Саакашвілі допустили лікарів з Польщі, — Моравецький
Фото: GETTY IMAGES
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

До експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі допутили бригаду польських лікарів, які розпочали у Тбілісі комплексне медичне обстеження ув'язненого політика. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Твіттер. 

"Ми не залишаємо друзів у біді. На моє прохання бригада польських лікарів з групи гуманітарно-медичної допомоги у Грузії розпочала комплексне медичне обстеження Міхеїла Саакашвілі", – зазначив він.

Адвокат Саакашвілі Діто Садзаглішвілі агентству AFP уточнив, що медиків уряд Грузії допустив після шести місяців затягувань.

Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська у коментарі РАР уточнила, що Грузія ще раніше погодилася на допуск групи медиків з Польщі на огляд Саакашвілі, але за будь-яку ціну намагалася затягнути цей процес. 

За її словами, Польща бореться за те, щоб Саакашвілі пройшов лікування в польській клініці і "нарешті отримав належну медичну допомогу". Також вона зазначила, що  на підставі рапорту лікарів про стан здоров’я Саакашвілі у подальшому прийматиметься рішення, що робити далі.

Нагадаємо, що Україна висловила протест послу Грузії через стан Саакашвілі та відправила до Тбілісі.

Також Президент Володимир Зеленський заявляв, що росія руками грузинської влади вбиває Михеїла Саакашвілі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    заступник голови Асоціації приватних виконавців України