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  1. У світі

Макрон отримав листа з відрубаним пальцем, — ЗМІ

10:22, 13 липня 2023
Як повідомляється, до Єлисейського палацу надіслали листа з відрубаним людським пальцем.
Макрон отримав листа з відрубаним пальцем, — ЗМІ
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На адресу Єлисейського палацу в Парижі, де розташовується резиденція президента Франції Емманюеля Макрона, доправили посилку, у якій містився відрубаний людський палець. Про це 13 липня повідомило французьке видання Current Values. 

Як повідомляється, у ніч на 10 липня кореспондентська служба Єлисейського палацу повідомила про отримання листа, в якому містився відрубаний людський палець.

Згідно з інформацією, палець було виявлено в листі, поміщеному в холодильник. Було встановлено особу людини, якій належить цей палець.

"Це негайно ініціювало відповідну процедуру для випадків лиха, щоб про дану людину могли подбати компетентні служби і провести відповідне медичне спостереження", — повідомляє видання. 

Єлисейський палац відмовився від офіційних коментарів з цього приводу.

Нагадаємо, що наприкінці червня у Франції правоохоронці застрелили 17-річного підлітка Нахеля. Один з офіцерів вистрелив хлопцеві прямісінько в груди, завдавши йому травм, не сумісних з життям. Після цього у Франції спалахнули масштабні протести

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