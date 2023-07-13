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Макрон получил письмо с отрубленным пальцем, — СМИ

10:22, 13 июля 2023
Как сообщается, в Елисейский дворец отправили письмо с отрубленным человеческим пальцем.
Макрон получил письмо с отрубленным пальцем, — СМИ
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По адресу Елисейского дворца в Париже, где располагается резиденция президента Франции Эмманюэля Макрона, доставили посылку, в которой находился отрубленный человеческий палец. Об этом 13 июля сообщило французское издание Current Values. 

Как сообщается, в ночь на 10 июля корреспондентская служба Елисейского дворца сообщила о получении письма, в котором находился отрубленный человеческий палец.

Согласно информации, палец был обнаружен в письме, помещенном в холодильник. Была установлена личность человека, которому принадлежит этот палец.

"Это немедленно инициировало соответствующую процедуру для случаев бедствия, чтобы о данном человеке могли позаботиться компетентные службы и провести соответствующее медицинское наблюдение", — сообщает издание. 

Елисейский дворец отказался от официальных комментариев по этому поводу.

Напомним, что в конце июня во Франции правоохранители застрелили 17-летнего подростка Нахеля. Один из офицеров выстрелил парню прямо в грудь, нанеся ему травмы, не совместимые с жизнью.  После этого вспыхнули протесты во Франции.

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