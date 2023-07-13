К Саакашвили допустили врачей из Польши, - Моравецкий

Врачи приступили к комплексному медицинскому обследованию заключенного политика.

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К экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили допутили бригаду польских врачей, которая начала в Тбилиси комплексное медицинское обследование заключенного политика. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Твиттер.

"Мы не оставляем друзей в беде. По моей просьбе бригада польских врачей из группы гуманитарно-медицинской помощи в Грузии начала комплексное медицинское обследование Михеила Саакашвили", – отметил он.

Адвокат Саакашвили Дито Садзаглишвили агентству AFP уточнил, что медиков правительство Грузии допустило после шести месяцев затяжек.

Вицемаршалок Сейма Польши Малгожата Госевская в комментарии РАР уточнила, что Грузия еще раньше согласилась на допуск группы медиков из Польши на осмотр Саакашвили, но любой ценой пыталась затянуть этот процесс.

По ее словам, Польша борется за то, чтобы Саакашвили прошел лечение в польской клинике и "наконец-то получил должную медицинскую помощь". Также она отметила, что на основании рапорта врачей о состоянии здоровья Саакашвили в дальнейшем будет приниматься решение, что делать дальше.

Напомним, что Украина выразила протест послу Грузии из-за состояния Саакашвили и отправила в Тбилиси.

Также Президент Владимир Зеленский заявил, что россия руками грузинских властей убивает Михеила Саакашвили.

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