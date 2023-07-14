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  1. У світі

З Білорусі вивели практично всі російські війська, — ДПСУ

22:27, 14 липня 2023
Наразі ворог не має угруповування для повторного наступу з півночі.
З Білорусі вивели практично всі російські війська, — ДПСУ
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У Білорусі провели ротацію російських військ. рф вивела практично всіх своїх військових, які перебували на території Білорусі. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу.

За його словами, наразі ворог не має угруповування для повторного наступу з півночі.

«Попри все ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, бо Білорусь, на жаль, продовжує підтримувати росію у розв'язаній нею війні проти України», - підкреслив речник.

Також, речник додав, що рф продовжує використовувати Білорусь як майданчик для тренувань своїх військ. Проте кількість особового складу значно зменшилася.

«На щастя, кількість російських військових на білоруських полігонах за останній час тільки зменшувалася, ще донедавна ми фіксували цю кількість на рівні до 2 тисяч військовослужбовців, але на даний момент пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з території Білорусі», - заявив він.

У ДПСУ не виключають вірогідність спроби повторного наступу росіян з боку Білорусі, проте заявляють, що Україна до цього готова.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, чи існує загроза вторгнення з Білорусі.

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