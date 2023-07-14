Из Беларуси вывели практически все российские войска, — ГПСУ

В настоящее время у врага нет группировки для повторного наступления с севера.

В Беларуси провели ротацию российских войск. рф вывела практически всех своих военных, находившихся на территории Беларуси. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга.

По его словам, в настоящее время у врага нет группировки для повторного наступления с севера.

«Несмотря на все, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, потому что Беларусь, к сожалению, продолжает поддерживать россию в развязанной ею войне против Украины», — подчеркнул спикер.

Также пресс-секретарь добавил, что рф продолжает использовать Беларусь как площадку для тренировок своих войск. Однако количество личного состава значительно снизилось.

По его словам, в настоящее время у врага нет группировки для повторного наступления с севера.

«Несмотря на все, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, потому что Беларусь, к сожалению, продолжает поддерживать россию в развязанной ею войне против Украины», — подчеркнул спикер.

Также пресс-секретарь добавил, что рф продолжает использовать Беларусь как площадку для тренировок своих войск. Однако количество личного состава значительно снизилось.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, существует ли угроза вторжения из Беларуси.

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