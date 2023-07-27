Українців в Естонії можуть почати штрафувати за припинення мовних курсів

В Естонії готують різку постанову аби мотивувати біженців успішно закінчувати безкоштовні мовні курси.

Джерело фото: ZMINA

Міністерство культури Естонії запропонувало штрафувати осіб, які отримали міжнародний захист, які кидають курси естонської мови без поважних причин. Наразі естонська рада у справах біженців критикує цю ідею, – повідомляє err.ee.

Ціль нової постанови – мотивувати біженців успішно закінчувати безкоштовні мовні курси.

Однією зі змін, яку містить проект постанови міністерства, є запровадження фінансового штрафу для тих, хто залишає мовні курси до їх закінчення. Тобто, такий студент повинен буде сплатити за уроки, які він уже пройшов.

Тим часом у міністерстві сподіваються, що вимагати гроші назад не доведеться. Чиновники повідомили, що курси естонської мови початкового рівня вже успішно закінчили 5500 отримувачів тимчасового захисту.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.