Украинцев в Эстонии могут начать штрафовать за прекращение языковых курсов

В Эстонии готовят резкое постановление, чтобы мотивировать беженцев успешно заканчивать бесплатные языковые курсы.

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Министерство культуры Эстонии предложило штрафовать лиц, получивших международную защиту, бросающих курсы эстонского языка без уважительных причин. Эстонский совет по делам беженцев критикует эту идею, сообщает err.ee.

Цель нового постановления – мотивировать беженцев успешно оканчивать бесплатные языковые курсы.

Одним из изменений, содержащимся в проекте постановления министерства, является введение финансового штрафа для тех, кто покидает языковые курсы до их окончания. То есть такой студент должен будет оплатить за уроки, которые он уже прошел.

Между тем, в министерстве надеются, что требовать деньги обратно не придется. Чиновники сообщили, что курсы эстонского языка начального уровня уже успешно закончили 5500 получателей временной защиты.

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