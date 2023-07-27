Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
МВФ согласовал подход, когда чиновникам не нужно декларировать недвижимость в аренде рыночной стоимостью менее 130 тысяч грн, - Анастасия Радина

Однако вопрос, как будут определять настоящую стоимость арендуемого объекта – еще нуждается в доработке, заявила Анастасия Радина.

В Раде решили, что пора передать администрирование домена GOV.UA другим субъектам

Верховная Рада приняла изменения в администрировании доменных имен в домене GOV.UA.

Верховная Рада определит, что является днем начала дисциплинарного производства в отношении судьи

Верховная Рада готовится принять в целом закон о возобновлении рассмотрения жалоб на судей, которым изменят и процедуру дисциплинарного производства: повлияет ли это на возможность выхода в отставку.

У чиновников будет 3 месяца на подачу электронных деклараций

Верховная Рада приняла в основу законопроект о возобновлении декларирования – что это значит для должностных лиц.

Невозможность использования права на обращение к субъекту власти для влияния на обязательность исполнения судебного решения, — позиция ВС

Реализация конституционного права на обращение граждан не может являться основанием для отступления от конституционной гарантии об обязательности исполнения судебного решения: Верховный Суд.

  1. В мире
  2. / В Украине

Украинцев в Эстонии могут начать штрафовать за прекращение языковых курсов

17:04, 27 июля 2023
В Эстонии готовят резкое постановление, чтобы мотивировать беженцев успешно заканчивать бесплатные языковые курсы.
Украинцев в Эстонии могут начать штрафовать за прекращение языковых курсов
Источник фото: ZMINA
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Министерство культуры Эстонии предложило штрафовать лиц, получивших международную защиту, бросающих курсы эстонского языка без уважительных причин. Эстонский совет по делам беженцев критикует эту идею, сообщает err.ee.

Цель нового постановления – мотивировать беженцев успешно оканчивать бесплатные языковые курсы.

Одним из изменений, содержащимся в проекте постановления министерства, является введение финансового штрафа для тех, кто покидает языковые курсы до их окончания. То есть такой студент должен будет оплатить за уроки, которые он уже прошел.

Между тем, в министерстве надеются, что требовать деньги обратно не придется. Чиновники сообщили, что курсы эстонского языка начального уровня уже успешно закончили 5500 получателей временной защиты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Суслова
    Владлена Суслова
    суддя Господарського суду Харківської області