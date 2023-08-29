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  1. У світі

У G7 виникли труднощі у підході щодо «гарантій безпеки» для України, — ЗМІ

13:11, 29 серпня 2023
Серед країн «Великої сімки» немає спільної думки щодо того, наскільки детальними мають бути зобов'язання перед Києвом.
У G7 виникли труднощі у підході щодо «гарантій безпеки» для України, — ЗМІ
Фото: 24tv.ua
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Підготовка гарантій безпеки для України країнами «Великої сімки» займе багато місяців, а деякі двосторонні домовленості, як очікується, будуть укладені лише наступного року. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що серед країн G7 немає спільної думки щодо того, наскільки детальними мають бути зобов'язання перед Києвом. Крім того, їм необхідно з'ясувати з Україною, якими можуть бути її майбутні військові потреби.

G7 потрібно буде координувати двосторонні переговори між західними столицями та гарантувати, що оборонна промисловість союзників зможе надати обіцяну військову допомогу Україні, не підриваючи при цьому потреби західних збройних сил у поповненні та розширенні своїх власних можливостей.

Як визнають західні посадовці, без надійних пакетів підтримки Києва росію навряд чи вдасться утримати від продовження війни. 

Вони також називають проблемою питання спроможності ефективно розподіляти та захищати військові витрати для України в майбутні роки після зміни влади в країнах Заходу.

За даними видання, європейські союзники вже готуються до того, що довгострокові обіцянки адміністрації Байдена виявляться слабшими, ніж очікувалося, або занадто розпливчастими, щоб забезпечити надійне стримування РФ.

Як вказується у матеріалі, якщо Вашингтон суттєво зменшить свою підтримку Києва, Європа навряд чи буде спроможна фінансово чи військово заповнити цю прогалину, адже стикається з жорстким фінансовим тиском, і лише деякі країни мають оборонну промисловість, здатну зрівнятися з американською.

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