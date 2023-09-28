У ЄС можуть продовжити тимчасовий захист для українців до 2025 року

Директиву про тимчасовий захист українців Євросоюз впровадив після початку російського вторгнення в Україну.

Фото: eurointegration.com.ua

У ЄС механізм тимчасового захисту спочатку поширювався терміном до березня 2024 року, проте зараз міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу обговорюють питання про його продовження, передає Bild.

Директиву про тимчасовий захист Євросоюз впровадив після початку російського вторгнення в Україну. Згідно з введеними правилами, українські біженці мають право отримати посвідку на проживання без бюрократичної тяганини. Крім того, громадяни України можуть влаштуватися на роботу до ЄС, відправити дітей до школи та оформити медичну страховку.

Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер уже заявила, що підтримає запровадження тимчасового захисту до березня 2025 року. Країни ЄС мають ухвалити це рішення одноголосно, його обговорення мало відбутися у Брюсселі 27 вересня.

Раніше ми писали, що Ірландія виділила додатковий 1 млрд євро на розміщення українських біженців.

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