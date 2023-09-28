Територіальні питання не стануть перешкодою для вступу України в ЄС – Стефанішина

Україна продовжує євроінтеграцію, незважаючи на територіальні суперечки.

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Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час 2nd EU Accession Exchange Forum заявила, що питання невирішених територіальних суперечок ніколи не було перешкодою у процесі євроінтеграції країни.

«Це питання більше стосується того, чи є воля. Якщо є воля – є шлях. Воля є і це підтверджує рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ, і майбутнє рішення про відкриття переговорів про вступ. Це не просто обіцянки», – підкреслила вона.

За словами віцепрем’єрки, Україна є прецедентом у цьому контексті, оскільки під час підписання Угоди про асоціацію, Крим вже був анексований, і розпочалася окупація Донецької і Луганської областей. Проте Угода була підписана і застосовна до всієї території України в кордонах 1991 року, з певними застереженнями щодо регіонів, які не контролюються українським урядом.

«Тому не було жодного моменту, коли ми мали будь-які дискусії на цю тему у контексті вступу України до ЄС», – додала Стефанішина.

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