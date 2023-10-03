Білорусь почала перевірку бойової готовності військової техніки та авіації

У Білорусі почали перевірку бойової готовності Збройних сил.

Джерело фото: ukrinform

У Білорусі стартував черговий етап перевірки готовності Збройних сил, який включає пересування військової техніки та залучення авіації. Про це повідомляє Міноборони Білорусі.

Ця комплексна перевірка спрямована на оцінку готовності військових частин і підрозділів до виконання завдань за призначенням. Війська негайно вирушать у відведені райони та виконають нормативи з предметів бойової підготовки. Також планується проведення контрольних пробігів військової та спеціальної техніки, включаючи пересічену місцевість.

Під час цієї перевірки передбачено пересування військової техніки та особового складу по дорогах загального користування у Мінській та Вітебській областях. Крім того, авіація буде задіяна з метою підтримки дій Сухопутних військ.

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