Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава збирається відшкодовувати українцям вартість будівельних матеріалів і ремонту на пошкоджених об’єктах, – ухвалено закон

Поки в Держбюджеті передбачені кошти в межах граничної вартості ремонту до 200 тисяч грн на один об’єкт, але в Дії вже є можливість подавати заявки на компенсацію повністю зруйнованого житла, і перші 100 житлових сертифікатів чекають правового визначення джерел фінансування.

Станіслав Кравченко озвучив пропозиції до законопроектів про реформування Великої Палати Верховного Суду

Зокрема він запропонував, щоб голова Верховного Суду не входив до складу Великої Палати Верховного Суду за посадою.

Станіслав Кравченко про робочі групи у Верховному Суді: головне, щоб діяльність суддів у робочих групах не суперечила діяльності органів суддівського самоврядування

Пленум підтримав створення п’яти робочих груп у Верховному Суді.

Верховний Суд розглянув справу про правомірність затвердження Детального плану території для будівництва медичного центру у Бучі

Законність запланованого будівництва медичного центру у місті Буча, - позиція КАС ВС.

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, текстова та відеотрансляція

Також Пленум висловиться щодо спроб Верховної Ради реформувати Велику Палату Верховного Суду.

  1. У світі

У Британії винесли вирок чоловіку, який у 2021 році хотів убити Єлизавету ІІ з арбалета

20:25, 6 жовтня 2023
Чоловік, який намагався вбити Єлизавету II, отримав 9 років - частину терміну він проведе в психіатричній лікарні високого рівня безпеки.
У Британії винесли вирок чоловіку, який у 2021 році хотів убити Єлизавету ІІ з арбалета
Фото: telegraph.co.uk
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Великій Британії вперше за 40 років було засуджено людину за державну зраду. Затриманий у 2021 році прийшов до Віндзорського замку, де мав намір вбити королеву Єлизавету II, передає Reuters.

Обвинувачений Джасвант Сінгх Чейл хотів убити королеву на Різдво у 2021 році, коли Єлизавета II перебувала у своєму замку.

Суддя сказав, що Чейла слід утримувати в психіатричній лікарні високого рівня безпеки, перш ніж відправити до в'язниці. Він також зазначив, що злочинець «втратив зв'язок із реальністю настільки, що став психопатом».

Суд зазначив, що зловмисник був одержимий «Зоряними війнами» і фантазував про те, щоб бути персонажем «лорда сітхів».

Пізніше Чейл зізнався у злочині за звинуваченням у державній зраді. Він також визнав себе винним у загрозі вбивства та зберігання зброї. Суд оголосив вирок чоловікові - 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду