У Британії винесли вирок чоловіку, який у 2021 році хотів убити Єлизавету ІІ з арбалета

Чоловік, який намагався вбити Єлизавету II, отримав 9 років - частину терміну він проведе в психіатричній лікарні високого рівня безпеки.

Фото: telegraph.co.uk

У Великій Британії вперше за 40 років було засуджено людину за державну зраду. Затриманий у 2021 році прийшов до Віндзорського замку, де мав намір вбити королеву Єлизавету II, передає Reuters.

Обвинувачений Джасвант Сінгх Чейл хотів убити королеву на Різдво у 2021 році, коли Єлизавета II перебувала у своєму замку.

Суддя сказав, що Чейла слід утримувати в психіатричній лікарні високого рівня безпеки, перш ніж відправити до в'язниці. Він також зазначив, що злочинець «втратив зв'язок із реальністю настільки, що став психопатом».

Суд зазначив, що зловмисник був одержимий «Зоряними війнами» і фантазував про те, щоб бути персонажем «лорда сітхів».

Пізніше Чейл зізнався у злочині за звинуваченням у державній зраді. Він також визнав себе винним у загрозі вбивства та зберігання зброї. Суд оголосив вирок чоловікові - 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року.

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