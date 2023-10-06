Судили групу окупантів, яка затримувала і катувала людей в Лимані

П’ятеро колаборантів затримували цивільних, катували та змушували розбирати завали у Лимані.

Джерело фото: Донецька обласна прокуратура

П'ятьох осіб, обвинувачених в колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору у містах Донецьк і Горлівка, засудили до 15 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах та органах державної влади на такий же термін. Основні обвинувачення включали в себе порушення законів і звичаїв війни, – повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними Донецької обласної прокуратури, колишній працівник органів внутрішніх справ України добровільно приєднався до окупантів, після чого зайняв псевдопосаду «начальника Краснолиманського міського відділу міністерства внутрішніх справ «Донецької народної республіки». Також, він призначив 4 громадян на посади інспекторів, дільничних і слідчого.

Ця організована група, протягом 5 місяців, діяла за вказівками окупаційної адміністрації та проводила незаконні обшуки у місцевих мешканців, затримуючи їх проти їх волі. Цивільні особи перебували під затриманням в неволі в умовах, що завдали їм моральних і фізичних страждань. Крім того, пособники держави-агресора примушували людей до виконання примусових робіт, направляючи жінок на прання речей окупантів і чоловіків на розбирання завалів та прибирання території, щоб знищити сліди дій російських військових.

Під час деокупації міста Лиман, українські війська відбили територію від російських підрозділів, а колабораціоністи втекли на тимчасово окуповану територію Донеччини.

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