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Штучний інтелект навчився виявляти шизофренію у пацієнтів: нове дослідження

22:21, 11 жовтня 2023
Новий інструмент на основі штучного інтелекту демонструє перспективи при оцінці шизофренії через мову.
Штучний інтелект навчився виявляти шизофренію у пацієнтів: нове дослідження
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Вчені з Інституту неврології UCL у Лондоні створили мовні моделі на основі штучного інтелекту, які можуть ідентифікувати письмо пацієнтів з діагнозом шизофренія. Відповідне дослідження опубліковане в PNAS.

Так, науковці намагались зрозуміти, як автоматизований аналіз мови може допомогти лікарям і вченим діагностувати та оцінювати психіатричні захворювання.

Дослідники попросили 26 учасників із шизофренією та 26 учасників контрольної групи виконати два тести на мовлення, у яких їх просили назвати якомога більше слів, які належать до категорії «тварини» або починаються з літери «р», за п’ять хвилин.

Щоб проаналізувати відповіді учасників, команда використала мовну модель штучного інтелекту, яка була навчена на величезній кількості інтернет-тексту, щоб визначати значення слів подібно до людей.

Вони перевірили, чи можна передбачити слова, які люди спонтанно пригадали, за допомогою моделі штучного інтелекту, і чи зменшилася ця передбачуваність у пацієнтів із шизофренією.

Вчені виявили, що відповіді учасників контрольної групи дійсно були більш передбачуваними за моделлю штучного інтелекту, ніж ті, які генерували люди з шизофренією, і у міру того, як симптоми цього захворювання збільшувались, різниця була більш помітна.

Дослідники вважають, що ця різниця може бути пов’язана з тим, як мозок вивчає зв’язки між спогадами, ідеями та зберігає цю інформацію.

Теорія також підтвердилась в другій частині того ж дослідження, де автори використовували сканування мозку для вимірювання активності мозку, які беруть участь у навчанні.

«Донедавна автоматичний аналіз мови був недосяжним для лікарів і вчених. Однак із появою штучного інтелекту (AI) мовних моделей, таких як ChatGPT, ця ситуація змінюється», — сказав провідний автор, доктор Метью Нур.

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