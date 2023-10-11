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Искусственный интеллект научился выявлять шизофрению у пациентов: новое исследование

22:21, 11 октября 2023
Новый инструмент на основе искусственного интеллекта демонстрирует перспективы при оценке шизофрении через язык.
Искусственный интеллект научился выявлять шизофрению у пациентов: новое исследование
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Ученые из Института неврологии UCL в Лондоне создали языковые модели на основе искусственного интеллекта, которые могут идентифицировать письмо пациентов с диагнозом шизофрения. Соответствующее исследование опубликовано в PNAS.

Да, ученые пытались понять, как автоматизированный анализ языка может помочь врачам и ученым диагностировать и оценивать психиатрические заболевания.

Исследователи попросили 26 участников с шизофренией и 26 участников контрольной группы выполнить два теста на вещание, в которых их просили назвать как можно больше слов, относящихся к категории «животных» или начинающихся с буквы «р», за пять минут.

Чтобы проанализировать ответы участников, команда использовала языковую модель искусственного интеллекта, обученную на огромном количестве интернет-текста, чтобы определять значение слов подобно людям.

Они проверили, можно ли предусмотреть слова, которые люди спонтанно вспомнили с помощью модели искусственного интеллекта, и уменьшилась ли эта предсказуемость у пациентов с шизофренией.

Ученые обнаружили, что ответы участников контрольной группы действительно были более предсказуемыми по модели искусственного интеллекта, чем те, которые генерировали люди с шизофренией, и по мере того как симптомы этого заболевания увеличивались, разница была более заметна.

Исследователи считают, что это различие может быть связано с тем, как мозг изучает связи между воспоминаниями, идеями и сохраняет эту информацию.

Теория также подтвердилась во второй части того же исследования, где авторы использовали сканирование мозга для измерения активности мозга, участвующих в обучении.

«До недавнего времени автоматический анализ языка был недостижимым для врачей и ученых. Однако с появлением искусственного интеллекта (AI) языковых моделей, таких как ChatGPT, эта ситуация меняется», – сказал ведущий автор, доктор Мэтью Нур.

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