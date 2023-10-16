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  1. У світі

США не підтримують масове переселення палестинців із Сектора Гази, – Блінкен

10:05, 16 жовтня 2023
У Сполучених Штатах вважають, що ідея переселення палестинців із Сектора Гази не має шансів на успіх.
США не підтримують масове переселення палестинців із Сектора Гази, – Блінкен
Фото: GETTY IMAGES
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Адміністрація президента США скептично оцінила ідею Ізраїлю щодо масового переселення палестинців за межі Сектора Гази, заявив державний секретар США Ентоні Блінкенпередає The Times of Israel.

«Я знаю позицію президента Палестинської адміністрації Махмуда Аббаса і майже усіх інших лідерів, з якими я спілкувався в регіоні: у цієї ідеї немає шансів на успіх, тому ми також не підтримуємо її», – наголосив Блінкен.

Коментуючи пропозиції щодо переселення частини жителів Гази на Синайський півострів, він підкреслив, що «люди повинні мати змогу жити у власному домі, у Газі».

«Ми прагнемо точно знати, що ці люди знаходяться у безпеці і що їм надається необхідна допомога», – додав посадовець.

Нагадаємо, що влада Палестини виступає проти евакуації населення із північної частини Сектора Газа, на чому наполягає Ізраїль. 

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