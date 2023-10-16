США не поддерживают массовое переселение палестинцев из Сектора Газы, – Блинкен

В Соединенных Штатах считают, что идея переселения палестинцев из Сектора Газа не имеет шансов на успех.

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Администрация президента США скептически оценила идею Израиля о массовом переселении палестинцев за пределы Сектора Газы, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает The Times of Israel.

«Я знаю позицию президента Палестинской администрации Махмуда Аббаса и многих других лидеров, с которыми я общался в регионе: у этой идеи нет шансов на успех, поэтому мы также не поддерживаем ее», – подчеркнул Блинкен.

Комментируя предложения по переселению части жителей Газы на Синайский полуостров, он подчеркнул, что «люди должны иметь возможность жить в собственном доме, в Газе».

«Мы стремимся точно знать, что эти люди находятся в безопасности и что им оказывается необходимая помощь», – добавил чиновник.

Напомним, что власти Палестины выступают против эвакуации населения из северной части Сектора Газы, на чем настаивает Израиль.

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