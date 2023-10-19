Маск зробив себе цифровим громадським ворогом Європи

Ілон Маск став головним ворогом європейського суспільства після нападу ХАМАСу на Ізраїль.

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Європейське суспільство почало реагувати на платформу X, яку очолює Ілон Маск, після нападу ХАМАСу на Ізраїль. Влада вважає, що ця платформа розповсюджує "моторошні зображення, політично мотивований неправдивий контент і терористичну пропаганду", що порушує як політику соцмережі, так і закони Європейського Союзу, – повідомляє Politico.

За даними видання, тепер Маска можуть чекати санкції, включаючи великі штрафи, оскільки посадовці в Брюсселі розпочали збір доказів для офіційного розслідування щодо порушень соцмережею X правил Європейського Союзу. Крім того, критику висловили власті Великої Британії та Німеччини.

«Ця боротьба представляє собою серйозне випробування для всіх сторін. Маск намагатиметься спростувати будь-які твердження про те, що він не зміг стати відповідальним власником соціальної мережі, раніше відомої як Twitter, і при цьому зберегти свою прихильність свободі слова. ЄС хоче продемонструвати, що Закон про цифрові послуги (DSA) має свої «зуби»», – йдеться в повідомленні.

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