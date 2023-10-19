Маск сделал себя цифровым общественным врагом Европы

Илон Маск стал главным врагом европейского общества после нападения ХАМАСа на Израиль.

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Европейское общество начало реагировать на платформу X, которую возглавляет Илон Маск, после нападения ХАМАСа на Израиль. Власти считают, что эта платформа распространяет «жуткие изображения, политически мотивированный ложный контент и террористическую пропаганду», что нарушает как политику соцсети, так и законы Европейского Союза, - сообщает Politico.

По данным издания, теперь Маска могут ждать санкции, включая крупные штрафы, поскольку чиновники в Брюсселе начали сбор доказательств для официального расследования относительно нарушений соцсетью X правил Европейского Союза. Кроме того, критику высказали власти Великобритании и Германии.

«Эта борьба представляет собой серьезное испытание для всех сторон. Маск постарается опровергнуть любые утверждения о том, что он не смог стать ответственным владельцем социальной сети, ранее известной как Twitter, и при этом сохранить свою приверженность свободе слова. ЕС хочет продемонстрировать, что Закон о цифровых услугах (DSA) имеет свои «зубы»», – говорится в сообщении.

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