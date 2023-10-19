ЄС продовжив тимчасовий захист для українців

Прийнятий ЄС документ продовжує тимчасовий захист до 4 березня 2025 року.

Джерело фото: УКГД ООН

Європейський Союз завершив всі необхідні процедури для продовження режиму тимчасового захисту для біженців із України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Режим тимчасового захисту надає переміщеним особам з України права на користування узгодженим набором соціальних послуг в ЄС.

Затверджений ЄС документ продовжує режим тимчасового захисту до 4 березня 2025 року. Це означає, що біженці з України зможуть користуватися гармонізованими правами в усьому ЄС, включаючи можливість проживання, доступ до ринку праці, медичну допомогу та навчання для дітей.

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