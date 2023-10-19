ЕС продлил временную защиту для украинцев

Принятый ЕС документ продлевает временную защиту до 4 марта 2025 года.

Источник фото: УКГД ООН

Европейский Союз завершил все необходимые процедуры для продления режима временной защиты для беженцев из Украины на один год - с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Режим временной защиты предоставляет перемещенным лицам из Украины права на пользование согласованным набором социальных услуг в ЕС.

Утвержденный ЕС документ продлевает режим временной защиты до 4 марта 2025 года. Это означает, что беженцы из Украины смогут пользоваться гармонизированными правами во всем ЕС, включая возможность проживания, доступ к рынку труда, медицинскую помощь и обучение для детей.

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