Терористична загроза у Швеції: поліція ввела повну заборону сумок на великих подіях

1 листопада поліція Швеції оголосила про заборону сумок на спортивних та культурних подіях.

Джерело фото: ukrinform

Поліція Швеції у зв'язку із зростаючою терористичною загрозою і оголосила «повну заборону сумок» на значущих спортивних та культурних подіях. Рішення було оприлюднено 1 листопада поліцією країни.

Заборона стосуватиметься великих спортивних подій, концертів, фестивалів, національних змагань, а також подій, які включаються до категорій, таких як Allsvenskan, Superettan, Swedish Cup, SHL, Hockeyallsvenskan, Hockeyettan, різні форми європейських ігор та матчі національних збірних у всіх видів спорту.

Проте, винятки можуть бути зроблені для осіб, які мають медичні показання на обов'язковість носити сумку під час публічних подій або загальних зібрань. Заборона буде діяти послідовно і охоплюватиме всі майбутні рішення щодо надання дозволів на проведення подій. Враховуючи особливості кожного випадку, окрема оцінка буде здійснюватися для подій, які розглядаються як великі заходи.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.