Террористическая угроза в Швеции: полиция ввела полный запрет сумок на крупных событиях

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В Нацбанке разъяснили, планируют ли следить за переводами средств через платежные терминалы на суммы более 30 тысяч грн

Сенсации не произошло: как отметили в Нацбанке, еще с 2020 года банки и небанковские учреждения должны осуществлять надлежащую проверку клиентов, в том числе вносящих наличные через терминалы для перевода средств, и гражданам, совершающим обычные платежные операции, отвечающие их финансовым возможностям и доходам, не стоит волноваться.

КСУ признал неконституционным предписание закона о государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции относительно безальтернативности штрафа

Указанное предписание безальтернативно предусматривает, что на лицо, впервые совершившее правонарушения по введению в обращение товаров или которое по закону считают введшим в обращение товары, не соответствующие установленным требованиям, должен быть наложен штраф 51 000 грн.

НАПК исключили из состава комиссии, которая определяет, кому передавать средства, поступившие в качестве добровольных взносов для восстановления цифровой инфраструктуры

До изменений НАПК должно было обязательно иметь своего представителя в комиссии, которая определяет направление использования средств.

Хозяйственный суд Киева наложил на истца штраф 13,4 тысяч грн за попытку манипуляции автоматизированным распределением дел между судьями

Суд признал действия истца злоупотреблением процессуальными правами – такими, что совершены с целью манипуляции автоматизированным распределением дел между судьями и фактически сводятся к «избранию» судьи, который будет осуществлять рассмотрение дела.

Верховный Суд высказал позицию по делу командира, получившего предупреждение из-за совершения подчиненными-военнослужащими УСБУ нападения на пограничников

Верховный Суд согласился с заключением апелляционного суда о том, что за совершение подчиненными истца военнослужащими районного отдела УСБУ противоправного нападения на военнослужащих пограничной службы ответственность несет также их командир.

  1. В мире

Террористическая угроза в Швеции: полиция ввела полный запрет сумок на крупных событиях

20:33, 1 ноября 2023
1 ноября полиция Швеции объявила о запрете сумок на спортивных и культурных событиях.
Террористическая угроза в Швеции: полиция ввела полный запрет сумок на крупных событиях
Источник фото: ukrinform
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Полиция Швеции в связи с растущей террористической угрозой и объявила "полный запрет сумок" на значимых спортивных и культурных событиях. Решение было обнародовано 1 ноября полицией страны.

Запрет будет касаться крупных спортивных событий, концертов, фестивалей, национальных соревнований, а также событий, которые включаются в категории, такие как Allsvenskan, Superettan, Swedish Cup, SHL, Hockeyallsvenskan, Hockeyettan, различные формы европейских игр и матчи национальных сборных во всех видах спорта.

Тем не менее, исключения могут быть сделаны для лиц, имеющих медицинские показания на обязательность носить сумку во время публичных событий или общих собраний. Запрет будет действовать последовательно и охватывать все будущие решения о предоставлении разрешений на проведение событий. Учитывая особенности каждого случая, отдельная оценка будет осуществляться для событий, которые рассматриваются как крупные мероприятия.

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