Террористическая угроза в Швеции: полиция ввела полный запрет сумок на крупных событиях

1 ноября полиция Швеции объявила о запрете сумок на спортивных и культурных событиях.

Источник фото: ukrinform

Полиция Швеции в связи с растущей террористической угрозой и объявила "полный запрет сумок" на значимых спортивных и культурных событиях. Решение было обнародовано 1 ноября полицией страны.

Запрет будет касаться крупных спортивных событий, концертов, фестивалей, национальных соревнований, а также событий, которые включаются в категории, такие как Allsvenskan, Superettan, Swedish Cup, SHL, Hockeyallsvenskan, Hockeyettan, различные формы европейских игр и матчи национальных сборных во всех видах спорта.

Тем не менее, исключения могут быть сделаны для лиц, имеющих медицинские показания на обязательность носить сумку во время публичных событий или общих собраний. Запрет будет действовать последовательно и охватывать все будущие решения о предоставлении разрешений на проведение событий. Учитывая особенности каждого случая, отдельная оценка будет осуществляться для событий, которые рассматриваются как крупные мероприятия.

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