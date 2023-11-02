Спікер Палати представників заявив, що відкритий для допомоги Україні, проте після Ізраїлю

Новий спікер Палати представників США заявив, що відкритий для допомоги Україні, проте допомога Ізраїлю має надаватися першою та окремо.

Джерело фото: foxnews.com

Новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон провів розмову із сенаторами республіканської партії з метою вирішення питання про спірний пакет допомоги виключно для Ізраїлю, намагаючись здобути підтримку, заявивши, що бажає, щоб додаткова допомога Україні теж була схвалена, проте окремо від Ізраїлю, – повідомляє ABC News.

Під час обговорення на закритій конференції сенатського республіканського об'єднання Джонсон представив свій пакет допомоги і висловив готовність надавати допомогу Україні, незважаючи на свій попередній голос проти неї.

Він планує провести голосування в Палаті представників щодо законопроекту в четвер, який передбачає надання понад 14 мільярдів доларів на допомогу американському союзнику - Ізраїлю. Проте цей законопроект не включає в себе 61 мільярдів доларів допомоги для України. Це обумовлено тим, що президент Джо Байден, демократи в Палаті представників і Сенаті, а також багато республіканців в Сенаті бажають пов'язати питання допомоги Україні із зазначеними вище обсягами допомоги для інших країн.

«Він (Майк Джонсон) дуже чітко дав зрозуміти, що розуміє, наскільки важливою є допомога Україні», – сказав сенатор Майк Раундс.

Однак, за словами Джонсона, надання допомоги Україні вимагатиме серйозних дій з боку адміністрації Байдена, демократів у Сенаті і певних республіканців, включаючи лідера меншості Мітча Макконнелла. Вони бажають, щоб питання допомоги Україні розглядалося як частина загального пакету, який також включає фінансування для Ізраїлю, Тайваню та прикордонних заходів.

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