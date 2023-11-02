Спикер Палаты представителей заявил, что открыт для помощи Украине, однако после Израиля

Новый спикер Палаты представителей США заявил, что открыт для помощи Украине, однако помощь Израилю должна предоставляться первой и отдельно.

Источник фото: foxnews.com

Новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон провел разговор с сенаторами республиканской партии с целью решения вопроса о спорном пакете помощи исключительно для Израиля, пытаясь получить поддержку, заявив, что желает, чтобы дополнительная помощь Украине тоже была одобрена, однако отдельно от Израиля, - сообщает ABC News.

Во время обсуждения на закрытой конференции сенатского республиканского объединения Джонсон представил свой пакет помощи и выразил готовность оказывать помощь Украине, несмотря на свой предыдущий голос против нее.

Он планирует провести голосование в Палате представителей по законопроекту в четверг, который предусматривает предоставление более 14 миллиардов долларов на помощь американскому союзнику - Израилю. Однако этот законопроект не включает в себя 61 миллиардов долларов помощи для Украины. Это обусловлено тем, что президент Джо Байден, демократы в Палате представителей и Сенате, а также многие республиканцы в Сенате желают увязать вопрос помощи Украине с указанными выше объемами помощи для других стран.

«Он (Майк Джонсон) очень четко дал понять, что понимает, насколько важна помощь Украине», - сказал сенатор Майк Раундс.

Однако, по словам Джонсона, оказание помощи Украине потребует серьезных действий со стороны администрации Байдена, демократов в Сенате и некоторых республиканцев, включая лидера меньшинства Митча Макконнелла. Они желают, чтобы вопрос помощи Украине рассматривался как часть общего пакета, который также включает финансирование для Израиля, Тайваня и пограничных мероприятий.

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