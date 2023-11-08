На аукціон виставили рідкісне першокласне меню затонулого Титаніка

Крім меню з Титаніка, на аукціоні планують продати ковдру кишеньковий годинник та листок для позначення поштових пачок.

Джерело фото: Henry Aldridge and Son Ltd

Рідкісне першокласне меню з легендарного затонулого «Титаніка» рано вранці 15 квітня 1912 року готове знайти нового власника на аукціоні пам'ятних речей, пов'язаних із затонулим океанським лайнером. Історичне меню очікується продати за понад 86 тисяч доларів. Про це пише CNN.

Зазначається, що меню дуже пошкоджене водою, і частина літер була частково стерта. Проте врятоване меню докладно описує першу вечерю на борту «Титаніка» після відправлення з Квінстауна, Белфасту, та відкриває перед нами атмосферу розкоші, яку відчували пасажири першого класу корабля.

В меню можна побачити різноманітні варіанти страв, які були пропоновані ввечері 11 квітня. Серед них були устриці, філе яловичини з вершками з хрону та пюре з пастернаку, а також різні види десертів, включаючи абрикосовий Бордалу і пудинг Вікторія.

Аукціонний дім прийшов до рішення виставити на продаж знахідку після консультацій з музеями, які мають колекції, пов'язані з «Титаніком», і після спілкування з провідними колекціонерами пам'ятних речей.

На аукціоні також будуть інші цікаві артефакти, які надають короткий огляд життя 2223 пасажирів і членів екіпажу на борту «Титаніка». Крім меню, на аукціон виставлена ковдра з тартану, яку використовував один із врятованих, щоб зігрітися в рятувальній шлюпці. Аукціонний дім називає її «однією з найрідкісніших тривимірних речей», і очікується, що її продадуть за 100 000 фунтів стерлінгів (приблизно 123 000 доларів).

Крім цього, на аукціоні буде і кишеньковий годинник, що належав одному з пасажирів, який, на жаль, загинув. А також листок, який використовувався для позначення поштових пачок, розповідає про долю поштових службовців на борту, які всі загинули, намагаючись врятувати пошту від затоплення.

Джерело фото: Henry Aldridge and Son Ltd

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.