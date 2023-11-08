На аукцион выставили редкое первоклассное меню затонувшего Титаника

Кроме меню с Титаника, на аукционе планируют продать одеяло, карманные часы и листок для обозначения почтовых пачек.

Редкое первоклассное меню с легендарного затонувшего "Титаника" рано утром 15 апреля 1912 года готово найти нового владельца на аукционе памятных вещей, связанных с затонувшим океанским лайнером. Историческое меню ожидается продать за более 86 тысяч долларов. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что меню очень повреждено водой, и часть букв была частично стерта. Однако спасенное меню подробно описывает первый ужин на борту "Титаника" после отправления из Квинстауна, Белфаста, и открывает перед нами атмосферу роскоши, которую испытывали пассажиры первого класса корабля.

В меню можно увидеть разнообразные варианты блюд, которые были предложены вечером 11 апреля. Среди них были устрицы, филе говядины со сливками из хрена и пюре из пастернака, а также различные виды десертов, включая абрикосовый Бордалу и пудинг Виктория.

Аукционный дом пришел к решению выставить на продажу находку после консультаций с музеями, которые имеют коллекции, связанные с "Титаником", и после общения с ведущими коллекционерами памятных вещей.

На аукционе также будут другие интересные артефакты, которые предоставляют краткий обзор жизни 2223 пассажиров и членов экипажа на борту "Титаника". Кроме меню, на аукцион выставлено одеяло из тартана, которое использовал один из спасенных, чтобы согреться в спасательной шлюпке. Аукционный дом называет его "одной из самых редких трехмерных вещей", и ожидается, что его продадут за 100 000 фунтов стерлингов (примерно 123 000 долларов).

Кроме этого, на аукционе будут и карманные часы, принадлежавшие одному из пассажиров, который, к сожалению, погиб. А также листок, который использовался для обозначения почтовых пачек, рассказывающий о судьбе почтовых служащих на борту, которые все погибли, пытаясь спасти почту от затопления.

Источник фото: Henry Aldridge and Son Ltd

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