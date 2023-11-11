Допомога США може скоротитися, тож ЄС має бути готовим підтримати Україну, – Боррель

США ймовірно можуть зменшити свою допомогу Україні, а перемога України над росією не є миттєвою, – Жозеп Боррель.

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Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що обсяги американської допомоги Україні, ймовірно, можуть бути зменшені, та закликав країни ЄС продовжувати підтримку Києва.

Під час свого виступу в іспанській Малазі, Боррель зазначив, що перед єдиною Європою стоять численні виклики, і серед них головне завдання – забезпечити підтримку України. Він також додав, що перспектива перемоги України над росією не є миттєвою, і європейці повинні бути готові продовжувати допомагати Україні, особливо враховуючи ймовірне зменшення підтримки з боку США.

«І ми, європейці, які маємо необхідні засоби для цього, повинні бути готовими продовжувати допомагати Україні, враховуючи, що підтримка США, швидше за все, зменшиться», – сказав верховний представник ЄС.

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