Помощь США может сократиться, поэтому ЕС должен быть готовым поддержать Украину, – Боррель

США вероятно могут уменьшить свою помощь Украине, а победа Украины над россией не является мгновенной, – Жозеп Боррель.

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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что объемы американской помощи Украине, вероятно, могут быть уменьшены, и призвал страны ЕС продолжать поддержку Киева.

Во время своего выступления в испанской Малаге, Боррель отметил, что перед единой Европой стоят многочисленные вызовы, и среди них главная задача - обеспечить поддержку Украины. Он также добавил, что перспектива победы Украины над россией не является мгновенной, и европейцы должны быть готовы продолжать помогать Украине, особенно учитывая вероятное уменьшение поддержки со стороны США.

"И мы, европейцы, которые имеют необходимые средства для этого, должны быть готовы продолжать помогать Украине, учитывая, что поддержка США, скорее всего, уменьшится", - сказал верховный представитель ЕС.

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