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САП виведуть зі структури Офісу Генпрокурора та реорганізують в окремий орган прокуратури, - Комітет рекомендував проект

Крім того, між двома читаннями законопроекту про САП, який виводить її зі структури Офісу Генерального прокурора, до проекту планують додати норми про скасування «правок Лозового».

Міністр освіти Оксен Лісовий: ми будемо повторно ініціювати скасування заочної й вечірньої форми навчання з 2024 року

Комітет ВР рекомендував залишити заочну та вечірню форми навчання, яку хоче скасувати Міносвіти.

Депутати планують скасувати «правки Лозового» шляхом прийняття законопроекту по САП

Ярослав Юрчишин заявив, що процесуальні зміни про скасування «правок Лозового» можна внести між двома читаннями законопроекту про САП.

Михайло Федоров повідомив, які податки запровадять з доходів громадян від операцій з криптовалютою

У Мінцифри повідомили про реєстрацію законопроекту щодо запровадження механізму оподаткування ПДФО доходів, отриманих фізичними особами від операцій з віртуальними активами.

За службову недбалість, яка спричинила загибель людини, каратимуть позбавленням волі від 5 років

Якщо службовець допустив недбалість, що призвела до загибелі людини, йому загрожуватиме від 5 років позбавлення волі, - Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу.

  1. У світі

США та Японія домовилися про посилення санкцій проти росії

16:42, 17 листопада 2023
Президент США та прем'єр-міністр Японії під час зустрічі домовилися про введення нових санкцій проти рф.
США та Японія домовилися про посилення санкцій проти росії
Джерело фото: varta1.com.ua
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Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида 16 листопада зустрілися у Сан-Франциско, де обговорили ряд глобальних питань та домовилися про посилення санкцій проти росії, – повідомляє прес-служба МЗС Японії.

«Що стосується агресії росії проти України, два лідери домовилися про продовження жорстких санкцій проти РФ і рішучу підтримку України», – йдеться у повідомленні.

Крім того, під час переговорів Фуміо Кішида висловив високу оцінку лідерству Джо Байдена та дипломатичним зусиллям США у пошуку мирних шляхів для врегулювання конфліктів в Ізраїлі. Лідери двох країн засудили терористичні атаки бойовиків ХАМАС і домовилися про подальшу тісну співпрацю для поліпшення гуманітарної ситуації в Секторі Газа.

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