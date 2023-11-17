США та Японія домовилися про посилення санкцій проти росії

Президент США та прем'єр-міністр Японії під час зустрічі домовилися про введення нових санкцій проти рф.

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Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида 16 листопада зустрілися у Сан-Франциско, де обговорили ряд глобальних питань та домовилися про посилення санкцій проти росії, – повідомляє прес-служба МЗС Японії.

«Що стосується агресії росії проти України, два лідери домовилися про продовження жорстких санкцій проти РФ і рішучу підтримку України», – йдеться у повідомленні.

Крім того, під час переговорів Фуміо Кішида висловив високу оцінку лідерству Джо Байдена та дипломатичним зусиллям США у пошуку мирних шляхів для врегулювання конфліктів в Ізраїлі. Лідери двох країн засудили терористичні атаки бойовиків ХАМАС і домовилися про подальшу тісну співпрацю для поліпшення гуманітарної ситуації в Секторі Газа.

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