США и Япония договорились об усилении санкций против россии

Президент США и премьер-министр Японии во время встречи договорились о введении новых санкций против рф.

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Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кишида 16 ноября встретились в Сан-Франциско, где обсудили ряд глобальных вопросов и договорились об усилении санкций против россии, - сообщает пресс-служба МИД Японии.

"Что касается агрессии россии против Украины, два лидера договорились о продолжении жестких санкций против РФ и решительной поддержке Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время переговоров Фумио Кишида выразил высокую оценку лидерству Джо Байдена и дипломатическим усилиям США в поиске мирных путей для урегулирования конфликтов в Израиле. Лидеры двух стран осудили террористические атаки боевиков ХАМАС и договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве для улучшения гуманитарной ситуации в Секторе Газа.

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