В Украине формируется полный перечень мест проживания переселенцев

Минреинтеграции готовит обобщенный перечень МВП на основе полученной от областных и Киевской городской военных администраций информации.

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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий работает над перечнем мест временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Как сообщили в Минреинтеграции, этот вопрос обсуждали на заседании Координационного штаба по вопросам ВПЛ, которое состоялось под председательством Вицепремьер-министра Ирины Верещук.

«Наша идея заключалась в том, чтобы сделать условия пребывания в местах временного проживания (МВП) более комфортными для внутренних переселенцев. Поэтому даже если сейчас эти заведения не будут отвечать утвержденным требованиям, они не должны закрываться. В таких случаях нам нужно вместе поработать над достижением МВП этих стандартов, чтобы обеспечить переселенцам достойные условия проживания», – подчеркнула Ирина Верещук.

Постановлением КМУ предусмотрено, что в соответствующий перечень соответствующей области и города Киева вносятся все объекты, которые использовались как места для временного проживания ВПЛ до 7 сентября 2023 года. При условии, что у них на день проведения мониторинга были обустроены места проживания 10 или более человек.

В настоящее время Минреинтеграции готовит обобщенный перечень МВП на основе полученной от областных и Киевской городской военных администраций информации.

«Это важно, поскольку международные доноры рассматривают возможность финансирования ремонтов именно тех заведений, которые будут включены в список мест временного проживания ВПЛ», - подчеркнули в ведомстве.

Однако во время совещания сообщили, что некоторые владельцы (балансодержатели) мест компактного проживания ВПЛ отказываются подавать заявления о включении в перечень МВП. По результатам обсуждения этого вопроса Ирина Верещук поручила изучить причины таких отказов.

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