В Україні формують повний перелік місць проживання переселенців

Мінреінтеграції готує узагальнений перелік МТП на основі отриманої від обласних та Київської міської військових адміністрацій інформації.

Джерело фото: Суспільне Луцьк

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій працює над переліком місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомили у Мінреінтеграції, це питання обговорювали на засіданні Координаційного штабу з питань ВПО, яке відбулось під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

«Наша ідея полягала в тому, щоб зробити умови перебування в місцях тимчасового проживання (МТП) більш комфортними для внутрішніх переселенців. Тому навіть якщо зараз ці заклади не відповідатимуть затвердженим вимогам, вони не мають закриватися. У таких випадках нам треба разом попрацювати над досягненням МТП цих стандартів, щоб забезпечити переселенцям гідні умови проживання», – наголосила Ірина Верещук.

Постановою КМУ передбачено, що до відповідного переліку відповідної області та міста Києва вносяться усі об’єкти, які використовувались як місця для тимчасового проживання ВПО до 7 вересня 2023 року. За умови, що в них на день проведення моніторингу було облаштовано місця для проживання 10 або більше людей.

Наразі Мінреінтеграції готує узагальнений перелік МТП на основі отриманої від обласних та Київської міської військових адміністрацій інформації.

«Це важливо, оскільки міжнародні донори розглядають можливість фінансування ремонтів саме тих закладів, які будуть включені до переліку місць тимчасового проживання ВПО», - підкреслили у відомстві.

Однак під час наради повідомили, що деякі власники (балансоутримувачі) місць компактного проживання ВПО відмовляються подавати заяви про включення до переліку МТП. За результатами обговорення цього питання Ірина Верещук доручила дослідити причини таких відмов.

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